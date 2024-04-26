В Польше автомобиль с американскими военными съехал с дороги, есть пострадавшие

Авария произошла в польском регионе Мазовия. Автомобиль американских военных, ехавший в колонне, съехал с дороги и врезался в водопропускную трубу.

Майор военной полиции Польши Томаш Викторович заявил, что колонна автомобилей, управляемых американскими солдатами, двигалась, и один из них неожиданно выехал на полосу движения.

"В результате инцидента пострадали два человека, которые находились в этом автомобиле. Они проходят обследование в больницах в Груеце и Радоме", - заявил он.

Пострадавшим военнослужащим 21 и 22 года. У одного из них травма руки.

Авария, произошедшая сегодня, является частью серии серьезных инцидентов с участием военных в Польше. Накануне в польском Щецине столкнулись британские военные автомобили, двигавшиеся в колонне. Тогда пострадали пять солдат - четверо мужчин и женщина, которые были доставлены в больницу с травмами ног и спины. Три автомобиля были повреждены.