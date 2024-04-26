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В Польше автомобиль с американскими военными съехал с дороги, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Польше автомобиль с американскими военными съехал с дороги. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat.

Авария произошла в польском регионе Мазовия. Автомобиль американских военных, ехавший в колонне, съехал с дороги и врезался в водопропускную трубу.

Майор военной полиции Польши Томаш Викторович заявил, что колонна автомобилей, управляемых американскими солдатами, двигалась, и один из них неожиданно выехал на полосу движения.

"В результате инцидента пострадали два человека, которые находились в этом автомобиле. Они проходят обследование в больницах в Груеце и Радоме", - заявил он. 

Пострадавшим военнослужащим 21 и 22 года. У одного из них травма руки.

Авария, произошедшая сегодня, является частью серии серьезных инцидентов с участием военных в Польше. Накануне в польском Щецине столкнулись британские военные автомобили, двигавшиеся в колонне. Тогда пострадали пять солдат - четверо мужчин и женщина, которые были доставлены в больницу с травмами ног и спины. Три автомобиля были повреждены.

 

Размещение американских военных в Польше

Полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года значительно усилило вопрос безопасности в Восточной Европе. Это привело к увеличению военного присутствия США в Польше, а также в других странах Балтийского региона и Центральной Европы.

В Польше находится около 10 тысяч американских военных. Они расположены в боевых группах боевой бригады бронированных танков, которые дислоцируются в боевых группах в Свентошуве и Жагане.

Размещение американских войск в Польше рассматривается как сдерживание потенциальной российской агрессии. Это также является сигналом о преданности США безопасности своих союзников по НАТО.

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