UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Польщі анонсували зустріч Зеленського з Дудою найближчим часом

Фото: президент Володимир Зеленський та його польський колега Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом може зустрітись зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це заявив глава канцелярії польського президента Павел Шрот, повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське радіо RMF FM.

Як відзначи Шрот, він не може "забігати наперед", оскільки різні міркування безпеки також відіграють роль. 

"Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни. Він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії", - пояснив глава канцелярії. 

Зокрема Шрот відзначив, що Анджей Дуда підтримує позицію уряду Польщі щодо одностороннього продовження ембарго на український агроімпорт. 

"Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод унаслідок потрясінь, пов'язаних із російською агресією проти України... і транспортування цього українського зерна через Польщу до цих країн має бути полегшене", - сказав голова канцелярії.

Заборона на імпорт українського зерна

В травні Євросоюз дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести  заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику на внутрішньому ринку. 

Водночас транзит вантажів дозволений для експорту в інші країни. Заборона повинна завершитись вже 15 вересня. 

Водночас на початку поточного місяця Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія й Словаччина виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПольщаАнджей Дуда