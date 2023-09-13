В Польше анонсировали встречу Зеленского с Дудой в ближайшее время

Как отметил Шрот, он не может "забегать вперед", поскольку различные соображения безопасности также играют роль.

"Президент Зеленский является лидером страны, которая находится в состоянии войны. Он находится под угрозой террористической атаки со стороны России", - пояснил глава канцелярии.

В частности Шрот отметил, что Анджей Дуда поддерживает позицию правительства Польши относительно одностороннего продления эмбарго на украинский агроимпорт.

"Преследуя свои национальные интересы, Польша решила закрыть польский рынок для украинского зерна, потому что Польше это зерно не нужно. Это зерно очень нужно странам, которым грозит голод в результате потрясений, связанных с российской агрессией против Украины... и транспортировка этого украинского зерна через Польшу в эти страны должна быть облегчена", - сказал глава канцелярии.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Евросоюз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.

В то же время транзит грузов разрешен для экспорта в другие страны. Запрет должен завершиться уже 15 сентября.

В то же время, в начале текущего месяца Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.