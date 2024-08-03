У Польщі 77% нових компаній належать українцям, - ЗМІ

У Польщі починаючи з 2024 року, 77% новостворених іноземцями підприємств належать українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bizblog .

За даними Польського економічного інституту, за 2,5 роки російсько-української війни в Польщі створено близько 59 800 активних українських суб'єктів підприємницької діяльності (СПД).

Лише в першій половині 2024 року було відкрито 15,2 тисячі українських приватних підприємств. Це більш, ніж кожна десята компания в Польщі (11,2%).

Сфери, в яких найбільша частка підприємств громадян України - це будівництво, інформаційно-комунікаційні технології та послуги.

За словами Олександри Вейт-Книжевської, аналітикині Польського економічного інституту, власний бізнес в Польщі для багатьох українців є альтернативою постійного працевлаштування.

Зокрема, дехто бачить у власному бізнесі надію на вищу заробітну плату, інші вважають за краще працювати на себе і не нижче свого рівні кваліфікації. Але є й такі, хто не будує власну фірму з нуля, а навпаки, переносить свій бізнес до Польщі.

Водночас, в країні зафіксовано зріст нелегального працевлаштування українців. Так, за даними Державної інспекції з питань праці, у 2023 році нелегально працевлаштовані становили 16% застрахованих громадян України. Тоді як у 2022 році частка українців, які нелегально працювали в Польщі, становила 11%.