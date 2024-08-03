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В Польше 77% новых компаний принадлежат украинцам, - СМИ

Суббота 03 августа 2024 22:21
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В Польше 77% новых компаний принадлежат украинцам, - СМИ Фото: флаги Польши и Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Польше, начиная с 2024 года, 77% новосозданных иностранцами предприятий принадлежат украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bizblog.

По данным Польского экономического института, за 2,5 года российско-украинской войны в Польше создано около 59 800 активных украинских субъектов предпринимательской деятельности (СПД).

Только в первой половине 2024 года было открыто 15,2 тысяч украинских частных предприятий. Это больше, чем каждая десятая компания в Польше (11,2%).

Сферы, в которых наибольшая часть предприятий граждан Украины – это строительство, информационно-коммуникационные технологии и услуги.

По словам аналитика Александры Вейт-Книжевской из Польского экономического института, собственный бизнес в Польше для многих украинцев является альтернативой постоянному трудоустройству.

В частности, некоторые видят в собственном бизнесе надежду на более высокую заработную плату, другие предпочитают работать на себя и не ниже своего уровня квалификации. Но есть и такие, кто не строит свою фирму с нуля, а наоборот, переносит свой бизнес в Польшу.

В то же время, в стране зафиксирован рост нелегального трудоустройства украинцев. По данным Государственной инспекции по вопросам труда, в 2023 году нелегально трудоустроенные составляли 16% застрахованных граждан Украины. В то время как в 2022 году доля украинцев, нелегально работавших в Польше, составляла 11%.

Напомним, что с 1 апреля этого года украинкам в Польше стало выгоднее вести свой бизнес. В частности, польский Минфин снизил налоги для ряда услуг с 23% до 8%. Речь идет о деятельности в сфере красоты.

Также РБК-Украина писало, как беженцы из Украины повлияли на экономику Польши. В частности, благодаря украинцам ВВП соседней страны растет.

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