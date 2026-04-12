Польща зводить загорожу з колючим дротом на кордоні з Білоруссю

15:20 12.04.2026 Нд
2 хв
Роботи стартували одразу в п'яти точках. Як це допоможе боротись з нелегальним мігрантами?
aimg Марія Науменко
Фото: польський кордон (Getty Images)

Польща розпочала будівництво нової загорожі на кордоні з Білоруссю, щоб посилити контроль і стримати нелегальні спроби перетину.

Йдеться про чотириметрову металеву сітку, встановлену вздовж технічної дороги, яку доповнюватимуть колючий дріт і додаткові елементи захисту. З боку лісу також передбачено окреме двометрове огородження, щоб запобігти травмуванню тварин.

Роботи одночасно стартували в п’яти місцях уздовж кордону. За даними прикордонної служби, матеріали для будівництва закуплені заздалегідь, а самі роботи виконують підрозділи інженерних військ.

"Ми почали з таких важливих для нас місць. Ми визначили їх з огляду на можливе перетинання кордону особами, які хочуть нелегально потрапити до нашої країни", - заявив командир Підляського відділення прикордонної служби генерал Славомір Клекотка.

За його словами, нова інфраструктура має сповільнити рух людей, які намагаються нелегально потрапити до Польщі, і дати прикордонникам більше часу для реагування.

Очікується, що загорожу зведуть уздовж усієї 186-кілометрової ділянки кордону в Підляському воєводстві. Завершити роботи планують до кінця весни.

Нагадаємо, нещодавно Польща заявила, що продовжує посилений прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою через загрози з боку Білорусі.

Тож тепер, замість вільного пересування, традиційного для Шенгенської зони, подорожні повинні проходити серйозні перевірки.

Більше по темі:
БілорусьПольщаКордон з Білоруссю