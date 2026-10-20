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Польща не зможе передати ракети до Patriot: що пропонує Варшава

14:54 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Польща не зможе передати ракети до Patriot: що пропонує Варшава Фото: Польща зіткнулась з дефіцитом ППО (Getty Images)
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Польща не може дати Україні ракети до Patriot - запасів для передачі у неї немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського агентству PAP.

Журналісти запитали міністра, чи може Україна розраховувати на країни ЄС і Польщу, адже в неї майже закінчилися ракети до систем Patriot.

"Справді, після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів збільшився, а Росія виробляє більше ракет, ніж у нас є засобів для їх знищення. Це справжня проблема", - сказав Сікорський.

"У НАТО є країни, які ще мають такі засоби для передачі, але Польща до цієї групи не належить", - додав він.

За словами міністра, Польща підтримує Україну, як може. Але в цьому питанні Варшава може лише долучитися до закликів, щоб держави з ракетами до Patriot поділилися ними з Україною.

Що з грошима для України

Сікорський також нагадав, що позика ЄС на 90 мільярдів євро ще не вичерпана. Допомогу Україні продовжують перераховувати.

Водночас, за його словами, рано чи пізно Європа має повернутися до питання заморожених активів російського центробанку. Угоди до зими він не очікує.

Міністр додав, що Єврокомісія шукає креативні рішення, аби Бельгія, яка блокує угоду, не залишилася сама з ризиком російських позовів.

Нагадаємо, Польща отримала нову партію балістичних ракет південнокорейського виробництва з дальністю майже 300 кілометрів.

Вони призначені для системи Homar-K, а перші ракети польського виробництва зійдуть з конвеєра у 2028 році.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що Вашингтон навмисно відмовляє Україні в ракетах-перехоплювачах.

За його словами, у підході США до України нічого не змінилося.

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