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Польша не сможет передать ракеты Patriot: что предлагает Варшава

14:54 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Польша не сможет передать ракеты Patriot: что предлагает Варшава Фото: Польша столкнулась с дефицитом ПВО (Getty Images)
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Польша не может дать Украине ракеты к Patriot - запасов для передачи у нее нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского агентству PAP.

Журналисты спросили министра, может ли Украина рассчитывать на страны ЕС и Польшу, ведь у нее почти закончились ракеты к системам Patriot.

"Действительно после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков увеличился, а Россия производит больше ракет, чем у нас есть средств для их уничтожения. Это настоящая проблема", - сказал Сикорский.

"У НАТО есть страны, которые еще имеют такие средства для передачи, но Польша в эту группу не входит", - добавил он.

По словам министра, Польша поддерживает Украину как может. Но в этом вопросе Варшава может только присоединиться к призывам, чтобы государства с ракетами Patriot поделились ими с Украиной.

Что с деньгами для Украины

Сикорский также напомнил, что заем ЕС на 90 миллиардов евро еще не исчерпан. Помощь Украине продолжают перечислять.

В то же время, по его словам, рано или поздно Европа должна вернуться к вопросу о замороженных активах российского центробанка. Сделки к зиме он не ожидает.

Министр добавил, что Еврокомиссия ищет креативные решения, чтобы блокирующая соглашение Бельгия не осталась сама с риском российских исков.

Напомним, Польша получила новую партию баллистических ракет южнокорейского производства с дальностью около 300 километров.

Они предназначены для системы Homar-K, а первые ракеты польского производства сойдут с конвейера в 2028 году.

Между тем, государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что Вашингтон намеренно отказывает Украине в ракетах-перехватчиках.

По его словам, в подходе США к Украине ничего не изменилось.

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