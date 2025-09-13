Польща змінила правила допомоги українцям: що передбачає новий закон

Польський парламент у п'ятницю схвалив новий закон, який регулює статус громадян України, які перебувають у Польщі через повномасштабну російську агресію, а також порядок надання їм грошової допомоги.

Документ було розроблено після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на поправки до закону про так звану допомогу 800+ для українців. Новий акт визначає, що право на виплати залежатиме від низки умов. Зокрема, допомогу збережуть ті, хто офіційно працює або чиї діти навчаються в польських школах. Виняток зроблено для людей з інвалідністю.

Крім того, щоб претендувати на виплати, іноземці мають отримувати щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати в Польщі. Як уточнюється, польські органи щомісяця перевірятимуть, чи працевлаштований одержувач. Якщо українець не працює, виплата 800+ для нього буде припинена. Також враховуватиметься факт можливого виїзду за межі Польщі.

Закон передбачає і зміни у сфері охорони здоров'я. Для дорослих громадян України вводяться обмеження на доступ до низки медичних послуг, серед яких реабілітація, стоматологічне лікування та частина медикаментозної терапії.

Окремим положенням закріплено продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року, що відповідає терміну дії рішення Ради ЄС. Раніше чинні норми гарантували тимчасовий захист лише до кінця вересня 2025 року. Після цієї дати виникли б проблеми з легальним працевлаштуванням і перебуванням, однак новий закон дає змогу уникнути правового вакууму.