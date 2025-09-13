Польша изменила правила помощи украинцам: что предусматривает новый закон

Польский парламент в пятницу одобрил новый закон, который регулирует статус граждан Украины, находящихся в Польше из-за полномасштабной российской агрессии, а также порядок предоставления им денежной помощи.

Документ был разработан после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на поправки к закону о так называемой помощи 800+ для украинцев. Новый акт определяет, что право на выплаты будет зависеть от ряда условий. В частности, помощь сохранят те, кто официально работает или чьи дети учатся в польских школах. Исключение сделано для людей с инвалидностью.

Кроме того, чтобы претендовать на выплаты, иностранцы должны получать не менее 50% от минимальной заработной платы в Польше. Как уточняется, польские органы ежемесячно будут проверять, трудоустроен ли получатель. Если украинец не работает, выплата 800+ для него будет приостановлена. Также будет учитываться факт возможного выезда за пределы Польши.

Закон предусматривает и изменения в сфере здравоохранения. Для взрослых граждан Украины вводятся ограничения на доступ к ряду медицинских услуг, среди которых реабилитация, стоматологическое лечение и часть медикаментозной терапии.

Отдельным положением закреплено продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года, что соответствует сроку действия решения Совета ЕС. Ранее действующие нормы гарантировали временную защиту лишь до конца сентября 2025 года. После этой даты возникли бы проблемы с легальным трудоустройством и пребыванием, однако новый закон позволяет избежать правового вакуума.