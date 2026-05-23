Польща жорстко покарала українського блогера за витівку в горах

Деталі скандального інциденту

Український блогер Андрій Гаврилів заїхав на своєму спорткарі безпосередньо до гірського озера Морське Око. Цей вчинок став прямим порушенням суворої заборони на в'їзд приватного транспорту до Татранського національного парку.

Місцева поліція спочатку оштрафувала порушника всього на 100 злотих, хоча за подібні дії передбачено штраф до 5000 злотих. М'яке покарання та сам факт появи авто у пішохідній заповідній зоні викликали величезне обурення серед польського суспільства.

Сам блогер у своїх соцмережах спробував виправдатися, назвавши себе "звичайним туристом", який просто не помітив знаку заборони.

"Виїхавши до Ока, місцеві схопилися за голову, і сказали, що за всю історію їхньої роботи там вони ще не бачили ні разу, щоб хтось сюди заїхав на машині. Коротше, заїхати сюди машиною - це не дуже законна історія. Я подумав: раз ми вже заїхали, то треба зробити фото", - написав він.

Фото: скріншот з відео Андрія Гнатіва у TikTok

Реакція польської влади

На інцидент миттєво відреагувало вище керівництво Республіки Польща. Прем'єр-міністр Дональд Туск публічно закликав правоохоронні органи вжити найсуворіших заходів.

"Зрозуміло, що українське автошоу на дорозі до Морського Ока викликає обурення. Я звернувся до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації з проханням терміново розслідувати всі деталі цього інциденту та запровадити суворі наслідки", - наголосив Туск.

Після цього очільник МВС Марчин Кервінський оголосив про ухвалення жорсткого рішення щодо блогера.

За поданням поліції його буде внесено до списку небажаних осіб, що означає офіційну заборону на в'їзд до Польщі на 5 років. Міністр підкреслив, що будь-яке порушення польського законодавства завжди зустрічатиме сувору відсіч.