У Польщі заявили, що більше не можуть нескінченно приймати українських біженців

Фото: керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у країні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач в ефірі RMF24.

Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців. Варшава має зосередитися на інкультурації та адаптації тих українців, які вже проживають у Польщі.

Нині в Польщі перебувають близько 1,5 мільйона громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч осіб. Пшидач наголосив, що надмірна кількість новоприбулих може перевищити можливості країни з інтеграції мігрантів.

Зокрема, він вважає, що у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.

"Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі - більше приймати не можемо", - зазначив представник адміністрації президента.

 

Раніше ми писали про те, що у Польщі ухвалили законопроект про зміни до закону про спецдопомогу українцям. Передбачено низку новацій щодо тимчасового захисту наших громадян, що можуть істотно вплинути на порядок перебування та соціальні гарантії біженців.

