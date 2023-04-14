В Польше задержали российских хакеров, атаковавших европейские посольства
Российские хакеры извлекали информацию из министерств и дипломатических учреждений стран Европейского Союза и НАТО. Для этого они рассылали электронные письма.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.
По информации издания, российские хакеры использовали электронные письма, посредством которых выдавали себя за якобы "посольства европейских стран", для нацеливания на персонал дипломатических учреждений.
"Цель публикаций состоит в том, чтобы взыскать дополнительные расходы на операции против стран-союзников и обеспечить выявление, анализ и отслеживание активности пострадавших сторон и более широкой индустрии кибербезопасности", - говорится в сообщении.
Так, в разосланных письмах злоумышленники добавляли ссылку, направлявшую получателя на файл, который затем заражал вредоносным программным обеспечением.
Ранее мы писали о том, что органы власти нескольких регионов Германии испытали масштабную кибератаку, за которой могут стоять российские хакеры.
Также напомним, что в прошлом месяце российские хакеры атаковали правительственные сайты Италии.
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