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Польща запустить електронний бар'єр на кордоні з Росією

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Четвер 10 серпня 2023 17:57
Польща запустить електронний бар'єр на кордоні з Росією Фото: Польща запустить електронний бар'єр на кордоні з Росією (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща почала випробування електронного бар'єру на кордоні з Росією, щоб найближчими днями передати її прикордонній службі для подальшого використання.

Про це заявила прес-секретар польської Прикордонної варти Ганна Михальська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Будівництво електронного бар'єру на кордоні з регіоном Кенігсберг розпочалося у квітні. Ця система камер і датчиків руху діятиме протягом приблизно 199 км. Вона буде розділена на 12 ділянок.

Очікується, що вся система буде готова до кінця вересня.

Михальська повідомила, що останній із дванадцяти електронних контейнерів був встановлений на кордоні - недалеко від Голдапа.

"Це важливі елементи електронного бар'єру, які пов'язують воєдино всі системи на різних ділянках", - зазначила вона.

За її словами, на одній із ділянок підрядник, компанія Telbud, уже встановив усе обладнання, включно з камерами і кабелями виявлення. Це ділянка в районі Щурькова, яку охороняє прикордонна служба в Сенпополі.

"Наразі підрядник тестує цю ділянку, щоб найближчими днями передати її нам для приймання", - пояснила Михальська.

За її словами, протягом наступних тижнів будуть послідовно прийматися й інші секції.

Провокації на кордоні з Білоруссю

Після того, як найманці ПВК "Вагнера" почали переміщатися з Росії до Білорусі, сусідні країни почали зміцнювати свої кордони.

Польща планує відправити ще дві тисячі солдатів на підтримку Прикордонної служби на кордоні з Білоруссю.

Кабмін Латвії оголосив про шестимісячний посилений режим з охорони кордону з Білоруссю.

А Литва планує закрити два із шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб знизити ризик провокацій та погроз на кордоні.

Зазначимо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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