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Польша запустит электронный барьер на границе с Россией

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Четверг 10 августа 2023 17:57
Польша запустит электронный барьер на границе с Россией Фото: Польша запустит электронный барьер на границе с Россией (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша начала испытания электронного барьера на границе с Россией, чтобы в ближайшие дни передать ее пограничной службе для дальнейшего использования.

Об этом заявила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Строительство электронного барьера на границе с регионом Кенигсберг началось в апреле. Эта система камер и датчиков движения будет действовать на протяжении примерно 199 км. Она будет разделена на 12 участков.

Ожидается, что вся система будет готова к концу сентября.

Михальская сообщила, что последний из двенадцати электронных контейнеров был установлен на границе - недалеко от Голдапа.

"Это важные элементы электронного барьера, которые связывают воедино все системы на разных участках", - отметила она.

По ее словам, на одном из участков подрядчик, компания Telbud, уже установил все оборудование, включая камеры и кабели обнаружения. Это участок в районе Щурькова, который охраняется пограничной службой в Сенпополе.

"В настоящее время подрядчик тестирует этот участок, чтобы в ближайшие дни передать его нам для приемки", - пояснила Михальская.

По ее словам, в последующие недели будут последовательно приниматься и другие секции.

Провокации на границе с Беларусью

После того как наемники ЧВК "Вагнера" начали перемещаться из России в Беларусь, соседние страны начали укреплять свои границы.

Польша планирует отправить еще две тысячи солдат в поддержку Пограничной службы на границе с Беларусью.

Кабмин Латвии объявил о шестимесячном усиленном режиме по охране границы с Беларусью.

А Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с Беларусью, чтобы снизить риск провокаций и угроз на границе.

Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут совершать провокации на границе стран НАТО.

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