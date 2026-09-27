Польща запропонувала розмістити завод Patriot для України на своїй території

За її словами, Варшава вже озвучила відповідну пропозицію. Йдеться про можливість побудувати підприємство не в Україні, а на польській території, яку польська сторона вважає безпечнішою для такого об'єкта.

"Якщо планується будівництво такого заводу в Україні, то ми пропонуємо побудувати його на території Польщі, щоб він знаходився на так званій безпечній території", - сказала Собков'як-Чарнецька.

Водночас польська чиновниця наголосила, що робота Варшави над отриманням можливості створити сервісний центр, а згодом і виробництво ракет Patriot, є окремим процесом. За її словами, навіть рішення США надати Україні ліцензію не означатиме припинення польських зусиль у цьому напрямку.

"Мої співрозмовники у Вашингтоні підтвердили, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено щодо України, це не змінить наших зусиль і не скасує згоди для Польщі", - зазначила вона.

Виробництво Patriot в Україні

Ще 23 вересня у США заявляли, що остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot немає. Представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон тоді зазначив, що переговори з цього питання тривають.

Перші сигнали про можливе рішення щодо ліцензії з'явилися після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Нью-Йорку на полях 81-ї Генеральної асамблеї ООН. За інформацією поінформованого джерела РБК-Україна, тоді сторони досягли "певного просування" у питанні виробництва ракет для систем Patriot в Україні.