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Польща залучить майже 500 військових для пошуку російської ракети на кордоні з Україною

Ілюстративне фото: Польща залучить військових для пошуку російської ракети на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польща залучить військових для пошуку російської ракети або її уламків на кордоні з Україною, яка залетіла на територію країни 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Польщі в Twitter.

"30 грудня у Люблінському воєводстві проводитиметься наземний пошук можливих елементів об’єкта, який вчора порушив повітряний простір Польщі. До пошуків будуть залучені близько 480 бійців WOT", - сказано у повідомленні.

Буде залучено військових з 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї бригади територіальної оборони річки  Буг.

Як зазначили військові - метою обшуку буде остаточне підтвердження того, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі. Діяльність військових відбуватиметься на південний схід від Замостя. Місцевих мешканців попросили з розумінням поставитись до пошуків.

Що передувало

Нагадаємо, 29 грудня, російські окупанти запустили по Україні понад 150 повітряних цілей, у тому числі і ракети.

Під час атаки стало відомо, що повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що то була російська ракета.

У зв'язку з інцидентом у країні президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

За словами командувача польських оперативних збройних сил генерал-майора Мацея Кліша, ракета знаходилася в повітряному просторі країни близько 3 хвилин.

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Війна Росії проти УкраїниПольщаракетный удар