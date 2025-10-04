Польща залучає збройні сили для охорони кордонів

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав постанову, яка передбачає залучення підрозділів збройних сил для допомоги прикордонній службі на кордонах із Німеччиною та Литвою.

Згідно з документом, додаткові військові забезпечуватимуть недоторканність державного кордону в районах прикордонних переходів.

Їхня присутність запланована з 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року - терміну, на який Польща продовжила тимчасовий прикордонний контроль із цими країнами.

Військові та жандармерія на кордоні

Окремим розпорядженням прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск залучив Військову жандармерію для підтримки прикордонників на кордоні з Німеччиною на весь період дії тимчасового контролю.

Контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою було вперше запроваджено 7 липня 2025 року, а цього тижня його дію продовжили до квітня наступного року.

Перевірки транспортних засобів

У рамках відновленого контролю польські прикордонники, за підтримки поліції та військових, отримують право зупиняти для перевірки окремі транспортні засоби.

Уряд країни пояснює заходи необхідністю зменшити неконтрольований потік мігрантів і підвищити безпеку в прикордонних регіонах.