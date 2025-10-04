Польща залучає збройні сили для охорони кордонів

Польща посилює охорону кордонів із Німеччиною та Литвою. Військові залучатимуться до підтримки прикордонної служби, щоб контролювати потоки мігрантів і підвищити безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Бюро національної безпеки Польщі.
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав постанову, яка передбачає залучення підрозділів збройних сил для допомоги прикордонній службі на кордонах із Німеччиною та Литвою.
Згідно з документом, додаткові військові забезпечуватимуть недоторканність державного кордону в районах прикордонних переходів.
Їхня присутність запланована з 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року - терміну, на який Польща продовжила тимчасовий прикордонний контроль із цими країнами.
Окремим розпорядженням прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск залучив Військову жандармерію для підтримки прикордонників на кордоні з Німеччиною на весь період дії тимчасового контролю.
Контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою було вперше запроваджено 7 липня 2025 року, а цього тижня його дію продовжили до квітня наступного року.
У рамках відновленого контролю польські прикордонники, за підтримки поліції та військових, отримують право зупиняти для перевірки окремі транспортні засоби.
Уряд країни пояснює заходи необхідністю зменшити неконтрольований потік мігрантів і підвищити безпеку в прикордонних регіонах.
Нагадуємо, що президент Польщі Кароль Навроцький планує найближчим часом здійснити перший офіційний візит до Києва, що, за словами глави МЗС України Андрія Сибіги, має відбутися в "короткій перспективі". Візит спрямований на зміцнення двосторонніх відносин, обговорення стратегічного партнерства та ключових питань співпраці між країнами.
Зазначимо, що президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який подовжує легальний статус українських біженців у країні до березня 2026 року, забезпечуючи їм можливість законного перебування і доступ до соціальних та адміністративних послуг протягом наступного року.