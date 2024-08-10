Польща закупить у США ракети на 850 млн доларів

Польща уклала угоду з США на закупівлю ракет. Сума контракту становить 850 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Польське агентство з озброєння заявило, що Варшава підписала контракт з урядом США на загальну суму приблизно 850 млн доларів на постачання кількох сотень ракет AIM-120C AMRAAM. Це ракети класу "повітря-повітря". Точно кількість ракет, які замовила Польща, не зазначається.
Постачання будуть здійснюватися з 2029 до 2033 року. Ракетами будуть оснащені літаки, які є на озброєнні польської армії.
За даними польських ЗМІ, наступного тижня Варшава та Вашингтон підпишуть угоду про закупівлю 96 бойових вертольотів Apache. Сума контракту може становити понад 9 млрд доларів.
Очікується, що Apache замінять застарілий вертолітний парк Польщі радянських часів.
Нагадаємо, одна з європейських країн замовила у оборонної компанії Rheinmetall снаряди для систем ППО Skynex на сотні мільйонів євро.
Також зазначалося, що концерн Rheinmetall побудує в Україні заводу з виробництва артилерійських снарядів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.