Rheinmetall отримав замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від уряду в Києві на будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні, про яке було оголошено у лютому 2024 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Rheinmetall.

Згідно з повідомленням, замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу до введення в експлуатацію. Вартість заводу варіюватиметься "в діапазоні від тризначної кількості мільйонів євро".

Передбачається, що будівництво розпочнеться за короткий термін і буде завершено протягом кількох років. Намір у тому, щоб розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців. Разом зі своїм українським партнером із спільного підприємства Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу.

Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall заявив: "Ми втілюємо наші слова в дії, і разом з нашим партнером ми створимо український центр з боєприпасів. Замовлення наголошує на довірі до експертизи та виробничих можливостей Rheinmetall".

Новий завод

В даний час в Україні вживаються заходи щодо підготовки необхідної інфраструктури. Спільне підприємство Rheinmetall та українська державна компанія з експлуатації заводу з виробництва боєприпасів буде створено найближчим часом. Про це було оголошено на паралельному обговоренні на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2024 року.

У червні 2024 року генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер та міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин підписали угоду про розширення стратегічної співпраці на Ukraine Recovery Conference у Берліні.