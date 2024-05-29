Одна з країн Європи замовила у Rheinmetall снаряди для ППО на сотні мільйонів євро

Одна з європейських країн замовила у німецької оборонної компанії Rheinmetall велику партію боєприпасів для протиповітряної оборони. Йдеться про боєприпаси для систем Skynex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rheinmetall.

Основна перевага Skynex - це відносна дешевизна, оскільки 35-мм боєприпаси AHEAD є дешевшими, ніж аналогічні керовані ракети. Крім того, ці боєприпаси неможливо ліквідувати за допомогою засобів електронної протидії.

Skynex - це система, основою якої є гармата. Вона підходить для боротьби з повітряними цілями з близької відстані.

Rheinmetall не називає країну, яка зробила замовлення, лише вказує, що це європейська країна.

Як зазначається, вартість контракту становить декілька сотень мільйонів євро. Буде виготовлено кілька сотень тисяч магазинів 35-мм снарядів AHEAD.

Чи має Україна системи Skynex

Варто зазначити, що в грудні 2022 року завод Rheinmetall заявив, що виготовить дві зенітні системи Skynex для неназваної країни. Німецькі ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, комплекси отримає Україна.

У квітні 2023 року стало офіційно відомо, що Україна отримала системи і вони стали на бойове чергування.

Через рік, у квітні 2024-го, Німеччина повідомила, що передала Україні ще один зенітний артилерійський комплекс Skynex. В Україні цю систему охрестили як "вбивця Шахедів". Детальніше про те, що відомо про Skynex - у матеріалі РБК-Україна.

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