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Гасять 150 рятувальників та робот. У Варшаві масштабна пожежа, горить ТЦ

Польща, Неділя 12 травня 2024 10:34
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Гасять 150 рятувальників та робот. У Варшаві масштабна пожежа, горить ТЦ Фото: у Варшаві горить торговий центр 12 травня (twitter.com/KGPSP)
Автор: Наталія Гурковська

З ночі неділі, 12 травня, у Варшаві горить торговий центр. Його гасять 150 рятувальників, понад 50 одиниць техніки, задіяли навіть робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Так, вогонь охопив торговий центр Marywilska 44 у Варшаві. Рятувальні роботи проводять кілька десятків бригад, у тому числі Група хіміко-екологічного порятунку.

Як зазначає видання, вогонь охопив увесь торговельний комплекс.

"З самого ранку на місце події прибули нові пожежні бригади. Це дуже складна акція, адже зал має розміри 250х250 м", - старший офіцер прес-служби Муніципального штабу Державної пожежної служби у Варшаві.

Фото з місця пожежі у ТЦ Варшави (twitter.com/KGPSP)

За даними Національного штабу Державної пожежної охорони, вогонь приборкують 150 рятувальників, 58 одиниць техніки та робот.

За даними пожежників, вогонь, швидше за все, спалахнув у кількох місцях. Інформація про пожежу надійшла до вогнеборців близько 3.30. Вогонь поширювався дуже швидко, також частково обвалився дах комплексу. На щастя, ніхто не постраждав.

Шкідливий дим

На фотографіях з місця події видно полум'я та клуби густого диму.

Фото з місця пожежі у ТЦ Варшави (rmf24.pl)

Також у соцмережах лунали заклики до мешканців Варшави та околиць закрити вікна.

"Щодо диму, який висить над містом, то він, очевидно, шкідливий. На місці працює спеціалізована хіміко-рятувальна група, яка спостерігає за атмосферою поблизу пожежі. Прилади не мають перевищених концентрацій. Наразі потреби в евакуації мешканців із прилеглих будівель немає. Звичайно, цей дим отруйний і шкідливий. Ми рекомендуємо зачинити двері, не виходьте на вулицю", - зазначили у міському штабі Державної пожежної служби у Варшаві.

Нагадаємо, у 2019 році у Варшаві загорівся 130-метровий хмарочос. Хмарочос був на етапі добудови і планувався до здачі у 2020 році. Тоді пожежу приборкували 130 пожежних.

Крім того, у 2018 році в дерев’яному будинку на території однієї з промислових зон Варшави сталась пожежа, внаслідок якої загинули 6 людей.

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