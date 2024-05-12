Гасять 150 рятувальників та робот. У Варшаві масштабна пожежа, горить ТЦ

З ночі неділі, 12 травня, у Варшаві горить торговий центр. Його гасять 150 рятувальників, понад 50 одиниць техніки, задіяли навіть робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

Так, вогонь охопив торговий центр Marywilska 44 у Варшаві. Рятувальні роботи проводять кілька десятків бригад, у тому числі Група хіміко-екологічного порятунку.

Як зазначає видання, вогонь охопив увесь торговельний комплекс.

"З самого ранку на місце події прибули нові пожежні бригади. Це дуже складна акція, адже зал має розміри 250х250 м", - старший офіцер прес-служби Муніципального штабу Державної пожежної служби у Варшаві.

Фото з місця пожежі у ТЦ Варшави (twitter.com/KGPSP)

За даними Національного штабу Державної пожежної охорони, вогонь приборкують 150 рятувальників, 58 одиниць техніки та робот.

За даними пожежників, вогонь, швидше за все, спалахнув у кількох місцях. Інформація про пожежу надійшла до вогнеборців близько 3.30. Вогонь поширювався дуже швидко, т акож частково обвалився дах комплексу. На щастя, ніхто не постраждав.

Шкідливий дим

На фотографіях з місця події видно полум'я та клуби густого диму.

Фото з місця пожежі у ТЦ Варшави (rmf24.pl)

Також у соцмережах лунали заклики до мешканців Варшави та околиць закрити вікна.