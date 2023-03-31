Польща закликала своїх громадян покинути Росію після арешту журналіста WSJ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря міністра закордонних справ Польщі Лукаша Ясина.

Під цим постом він розмістив заяву МЗС, в якій закликається відмовитись від поїздок до Росії, а тим громадянам Польщі, які вже перебувають на території РФ - радять покинути країну комерційними й приватними засобами.

"Це особливо важливо в контексті інформації про арешт Евана Гершковича", - написав Ясіна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Росії затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

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