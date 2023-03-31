ua ru
Пт, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща закликала своїх громадян покинути Росію після арешту журналіста WSJ

Новость на русском →
П'ятниця 31 березня 2023 13:13
Польща закликала своїх громадян покинути Росію після арешту журналіста WSJ Фото: Польща закликала своїх громадян покинути Росію після арешту журналіста WSJ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Польщі "активізували" рекомендацію своїм громадянам покинути територію Росії після арешту кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт прессекретаря міністра закордонних справ Польщі Лукаша Ясина.

"Це особливо важливо в контексті інформації про арешт Евана Гершковича", - написав Ясіна.

Під цим постом він розмістив заяву МЗС, в якій закликається відмовитись від поїздок до Росії, а тим громадянам Польщі, які вже перебувають на території РФ - радять покинути країну комерційними й приватними засобами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Росії затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща
NEWS
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй