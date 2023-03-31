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Польша призвала своих граждан покинуть Россию после ареста журналиста WSJ

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Пятница 31 марта 2023 13:13
Польша призвала своих граждан покинуть Россию после ареста журналиста WSJ Фото: Польша призвала своих граждан покинуть Россию после ареста журналиста WSJ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше "активизировали" рекомендацию своим гражданам покинуть территорию России после ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря министра иностранных дел Польши Лукаша Ясина.

"Это особенно важно в контексте информации об аресте Эвана Гершковича", - написал Ясина.

Под этим постом он разместил заявление МИД, в котором призывается отказаться от поездок в Россию, а гражданам Польши, которые уже находятся на территории РФ - советуют покинуть страну коммерческими и частными средствами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича якобы за "шпионаж".

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