Польща закликала Німеччину збільшити військові витрати, оскільки Трамп скоротить допомогу Києву

Томчик також підтримав вивчення нових схем фінансування, наприклад, випуск спільних боргових зобов'язань ЄС для фінансування військових витрат, що "дозволить нам купувати більше і бути ще краще підготовленими" перед зростаючою войовничістю Росії. Берлін виступив проти спільно випущених боргових зобов'язань.

"Сьогодні Європа перебуває у кризі лідерства", - сказав Томчик. "Ми маємо вимагати більшого від центру Європи, особливо від Німеччини".

Роздратування Польщі щодо свого західного сусіда виникло на тлі побоювань, що повернення Дональда Трампа до Білого дому скоротить військову допомогу Україні, щоб підштовхнути Київ до припинення вогню з Росією.

Трамп також поставив під сумнів підтримку його країною інших союзників НАТО, якщо вони не досягнуть мети витрачати 2% від економічного випуску на оборону. Хоча Варшава залишається найбільш марнотратною в альянсі, масштабне нарощування військового потенціалу країни, ймовірно, обтяжить її бюджет.

Варшава виділить рекордні 186,6 млрд. злотих (46,4 млрд. доларів) на оборону цього року, або 4,7% від валового внутрішнього продукту. Німеччина, яка залишається найбільшим постачальником військової допомоги Україні в ЄС, витратить 2,1% ВВП цього року, або 72 млрд євро, згідно з даними Міністерства оборони.

"Насправді поляки рідко кажуть німцям: "Вам потрібно більше робити із озброєннями"", - сказав Томчик.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв зберегти зростання військових витрат після того, як країна вперше досягла контрольного показника НАТО. Берлін створив спеціальний трирічний фонд із борговим фінансуванням у розмірі 100 млрд євро для покриття витрат на зміцнення своїх збройних сил.

"Червоні лінії"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув скарги на те, що Німеччина зробила надто мало, заявивши, що його уряд поступається лише США у підтримці України. Він пообіцяв неухильно збільшувати витрати та назвав спеціальний фонд "першим кроком" у підтримці витрат.

Німецькі чиновники, включаючи голову зовнішньої розвідки Бруно Каля, попередили, що Володимир Путін сповнений рішучості "перевірити червоні лінії Заходу" і буде готовий до військового зіткнення з НАТО до кінця десятиліття. Це ще одна причина підштовхнути Берлін до дій, сказав Томчик.

"Ви можете почути, що Німеччина чекає на війну, що розробляються плани і що вона має кілька років на підготовку", - сказав він. "У такому разі я припустив би, що настав час дійсно почати підготовку".

Томчик очолює зусилля уряду в міністерстві з виділення щонайменше 10 млрд злотих на зміцнення кордону Польщі з Білоруссю та російським балтійським ексклавом Калінінградом. Варшава запросила фінансування ЄС для цього плану, який включає будівництво протитанкових загороджень, траншей та укріплень.

Новий комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс минулого тижня представив новий спільний механізм запозичення для військових витрат у рамках плану блоку пошуку близько 500 мільярдів євро на безпеку протягом наступного десятиліття.

У той час як Росія веде війну в Україні, низка урядів, які виступали проти спільних запозичень, почали підштовхувати.

Томчик сказав, що спільні закупівлі великої кількості військової техніки країнами-членами ЄС можуть відкрити вікно можливостей для більш вигідних операцій із адміністрацією США. Але рішення вимагають невідкладності.

"Союзу абсолютно необхідно бути живим організмом, який реагує на загрози", - сказав він. "Не може бути так, щоб діагностика проблеми зайняла кілька років, а наступні роки пішли на роздуми щодо вирішення".