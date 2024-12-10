Польша призвала Германию увеличить военные расходы, поскольку Трамп сократит помощь Киеву

Томчик также поддержал изучение новых схем финансирования, например, выпуск совместных долговых обязательств ЕС для финансирования военных расходов, что "позволит нам покупать больше и быть еще лучше подготовленными" перед лицом растущей воинственности России. Берлин выступил против совместно выпущенных долговых обязательств.

"Сегодня Европа находится в кризисе лидерства", - сказал Томчик. "Мы должны требовать большего от центра Европы, особенно от Германии".

Раздражение Польши в отношении своего западного соседа возникло на фоне опасений, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом сократит военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к прекращению огня с Россией.

Трамп также поставил под сомнение поддержку его страной других союзников по НАТО, если они не достигнут цели тратить 2% от экономического выпуска на оборону. Хотя Варшава остается наиболее расточительной в альянсе, масштабное наращивание военного потенциала страны, вероятно, обременит ее бюджет.

Варшава выделит рекордные 186,6 млрд злотых (46,4 млрд долларов) на оборону в этом году, или 4,7% от валового внутреннего продукта. Германия, которая остается крупнейшим поставщиком военной помощи Украине в ЕС, потратит 2,1% от ВВП в этом году, или 72 млрд евро, согласно данным Министерства обороны .

"На самом деле поляки редко говорят немцам: "Вам нужно больше делать с вооружениями"", - сказал Томчик.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сохранить рост военных расходов после того, как страна впервые достигла контрольного показателя НАТО. Берлин создал специальный трехлетний фонд с долговым финансированием в размере 100 млрд евро для покрытия расходов на укрепление своих вооруженных сил.

"Красные линии"

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг жалобы на то, что Германия сделала слишком мало, заявив, что его правительство уступает только США в поддержке Украины. Он пообещал неуклонно увеличивать расходы и назвал специальный фонд "первым шагом" в поддержании расходов.

Немецкие чиновники, включая главу внешней разведки Бруно Каля, предупредили, что Владимир Путин полон решимости "проверить красные линии Запада" и будет готов к военному столкновению с НАТО к концу десятилетия. Это еще одна причина подтолкнуть Берлин к действиям, сказал Томчик.

"Вы можете услышать, что Германия ожидает войны, что разрабатываются планы и что у нее есть несколько лет на подготовку", - сказал он. "В таком случае я бы предположил, что пришло время действительно начать подготовку".

Томчик возглавляет усилия правительства в министерстве по выделению не менее 10 млрд злотых на укрепление границы Польши с Беларусью и российским балтийским эксклавом Калининградом. Варшава запросила финансирование ЕС для этого плана, который включает строительство противотанковых заграждений, траншей и укреплений.

Новый комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс на прошлой неделе представил новый совместный механизм заимствования для военных расходов в рамках плана блока по поиску около 500 миллиардов евро на безопасность в течение следующего десятилетия.

В то время как Россия ведет войну на Украине, ряд правительств, выступавших против совместных заимствований, начали подталкивать.

Томчик сказал, что совместные закупки большого количества военной техники странами-членами ЕС могут открыть окно возможностей для более выгодных сделок с администрацией США. Но решения требуют безотлагательности.

"Союзу абсолютно необходимо быть живым организмом, реагирующим на угрозы", - сказал он. "Не может быть так, чтобы диагностика проблемы заняла несколько лет, а следующие годы ушли на размышления о решении".