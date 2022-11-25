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Польща закликала Німеччину підтримати санкції ЄС проти трубопроводу "Дружба"

Фото: Польща закликала Німеччину підтримати санкції ЄС проти трубопроводу "Дружба" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польща закликала Німеччину запровадити санкції ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба", щоб Варшава могла відмовитися від купівлі російської нафти без сплати штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела також повідомили, що дві країни близькі до угоди про координацію Польщею морських поставок нафти до Німеччини через Гданськ, що також може сприяти купівлі нафтопереробного заводу Schwedt, що належить РФ, у Німеччині.

ЄС зобов'язався припинити купувати російську нафту морськими маршрутами з 5 грудня, але нині нафтопровід "Дружба" не підпадає під дію санкцій. Це створює проблему для польського НПЗ Orlen, який має довгостроковий контракт на купівлю російської нафти трубопроводом, і йому доведеться сплачувати штрафи за порушення контракту.

Якщо ЄС накладе санкції на "Дружбу", або на її північну частину, що забезпечує Польщу та Німеччину, то обидві країни зможуть вийти зі своїх зобов'язань щодо імпорту російської нафти. Південна ділянка трубопроводу забезпечує Угорщину, Словаччину та Чехію, яким, на відміну від Польщі та Німеччини, буде складно диверсифікувати свій імпорт нафти.

Згідно з джерелами, міністерство клімату Польщі та міністерство економіки Німеччини перебувають на завершальній стадії переговорів щодо меморандуму про взаєморозуміння щодо логістики нафти.

Раніше ми писали, що постачання нафти з Росії до Словаччини трубопроводом "Дружба" було тимчасово припинено після масованого удару по Україні.

Нагадаємо, постачання нафти по "Дружбі" вже припиняли 16 листопада. Тоді це також було пов'язане із ракетними ударами Росії по Україні.

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