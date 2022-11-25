Польша призвала Германию поддержать санкции ЕС против трубопровода "Дружба"

Источники также сообщили, что две страны близки к соглашению о координации Польшей морских поставок нефти в Германию через Гданьск, что также может способствовать покупке Польшей принадлежащего РФ нефтеперерабатывающего завода Schwedt в Германии.

ЕС обязался прекратить покупать российскую нефть по морским маршрутам с 5 декабря, но в настоящее время нефтепровод "Дружба" не подпадает под действие санкций. Это создает проблему для польского НПЗ Orlen, у которого есть долгосрочный контракт на покупку российской нефти по трубопроводу, и ему придется платить штрафы за нарушение контракта.

Если ЕС наложит санкции на "Дружбу", или на ее северную часть, снабжающую Польшу и Германию, то обе страны смогут выйти из своих обязательств по импорту российской нефти. Южный участок трубопровода снабжает Венгрию, Словакию и Чехию, которым, в отличие от Польши и Германии, будет сложно диверсифицировать свой импорт нефти.

Согласно источникам, министерство климата Польши и министерство экономики Германии находятся на завершающей стадии переговоров по меморандуму о взаимопонимании по логистике нефти.