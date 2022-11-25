Польща закликала Німеччину підтримати санкції ЄС проти трубопроводу "Дружба"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела також повідомили, що дві країни близькі до угоди про координацію Польщею морських поставок нафти до Німеччини через Гданськ, що також може сприяти купівлі нафтопереробного заводу Schwedt, що належить РФ, у Німеччині.

ЄС зобов'язався припинити купувати російську нафту морськими маршрутами з 5 грудня, але нині нафтопровід "Дружба" не підпадає під дію санкцій. Це створює проблему для польського НПЗ Orlen, який має довгостроковий контракт на купівлю російської нафти трубопроводом, і йому доведеться сплачувати штрафи за порушення контракту.

Якщо ЄС накладе санкції на "Дружбу", або на її північну частину, що забезпечує Польщу та Німеччину, то обидві країни зможуть вийти зі своїх зобов'язань щодо імпорту російської нафти. Південна ділянка трубопроводу забезпечує Угорщину, Словаччину та Чехію, яким, на відміну від Польщі та Німеччини, буде складно диверсифікувати свій імпорт нафти.

Згідно з джерелами, міністерство клімату Польщі та міністерство економіки Німеччини перебувають на завершальній стадії переговорів щодо меморандуму про взаєморозуміння щодо логістики нафти.