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Польша призвала Германию поддержать санкции ЕС против трубопровода "Дружба"

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 18:15
Польша призвала Германию поддержать санкции ЕС против трубопровода "Дружба" Фото: Польша призвала Германию поддержать санкции ЕС против трубопровода "Дружба" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польша призвала Германию ввести санкции ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода "Дружба", чтобы Варшава могла отказаться от покупки российской нефти без уплаты штрафов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники также сообщили, что две страны близки к соглашению о координации Польшей морских поставок нефти в Германию через Гданьск, что также может способствовать покупке Польшей принадлежащего РФ нефтеперерабатывающего завода Schwedt в Германии.

ЕС обязался прекратить покупать российскую нефть по морским маршрутам с 5 декабря, но в настоящее время нефтепровод "Дружба" не подпадает под действие санкций. Это создает проблему для польского НПЗ Orlen, у которого есть долгосрочный контракт на покупку российской нефти по трубопроводу, и ему придется платить штрафы за нарушение контракта.

Если ЕС наложит санкции на "Дружбу", или на ее северную часть, снабжающую Польшу и Германию, то обе страны смогут выйти из своих обязательств по импорту российской нефти. Южный участок трубопровода снабжает Венгрию, Словакию и Чехию, которым, в отличие от Польши и Германии, будет сложно диверсифицировать свой импорт нефти.

Согласно источникам, министерство климата Польши и министерство экономики Германии находятся на завершающей стадии переговоров по меморандуму о взаимопонимании по логистике нефти.

Ранее мы писали, что поставки нефти из России в Словакию по трубопроводу "Дружба" были временно приостановлены после массированного удара по Украине.

Напомним, поставки нефти по "Дружбе" уже приостанавливали 16 ноября. Тогда это также было связано с ракетными ударами России по Украине.

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