Польща закликатиме Єврокомісію до комплексних санкцій проти сільгосппродукції РФ та Білорусі

Як зазначає видання, сьогодні він представить таку пропозицію спікеру Сейму Шимону Головні.

"Сьогодні, після повернення з Вільнюса, я звернуся до спікера Сейму у Варшаві з пропозицією ухвалити резолюцію польського Сейму із закликом до Єврокомісії запровадити повні санкції щодо сільськогосподарської продукції, російських і білоруських харчових продуктів", - сказав Туск.

Відомо, що у Вільнюсі глава польського уряду зустрівся з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

Серед іншого Політики обговорили сільське господарство та питання імпорту сільськогосподарської продукції з України до країн Європейського Союзу.