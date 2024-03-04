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Польща закликатиме Єврокомісію до комплексних санкцій проти сільгосппродукції РФ та Білорусі

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск хоче запровадити комплексні санкції ЄС щодо сільськогосподарської продукції з РФ та Білорусі. Він планує запропонувати Сейму проєкт резолюції із закликом до Єврокомісії щодо даного питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskeRadio24.

Як зазначає видання, сьогодні  він представить таку пропозицію спікеру Сейму Шимону Головні.

"Сьогодні, після повернення з Вільнюса, я звернуся до спікера Сейму у Варшаві з пропозицією ухвалити резолюцію польського Сейму із закликом до Єврокомісії запровадити повні санкції щодо сільськогосподарської продукції, російських і білоруських харчових продуктів", - сказав Туск.

Відомо, що у Вільнюсі глава польського уряду зустрівся з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

Серед іншого Політики обговорили сільське господарство та питання імпорту сільськогосподарської продукції з України до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку, оскільки вся російська сільськогосподарська продукція може бути замінена товарами з України.

Своєю чергою Дональд Туск заявив, що Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських харчових продуктів і не виключив, що їх країна зробить відповідні кроки.

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ПольщаСанкції проти Росії