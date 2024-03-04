Польша будет призывать Еврокомиссию к комплексным санкциям против сельхозпродукции РФ и Беларуси

Премьер-министр Польши Дональд Туск хочет ввести комплексные санкции ЕС в отношении сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси. Он планирует предложить Сейму проект резолюции с призывом к Еврокомиссии по данному вопросу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskeRadio24.
Как отмечает издание, сегодня он представит такое предложение спикеру Сейма Шимону Головне.
"Сегодня, по возвращении из Вильнюса, я обращусь к спикеру Сейма в Варшаве с предложением принять резолюцию польского Сейма с призывом к Еврокомиссии ввести полные санкции в отношении сельскохозяйственной продукции, российских и белорусских пищевых продуктов", - сказал Туск.
Известно, что в Вильнюсе глава польского правительства встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
Среди прочего, Политики обсудили сельское хозяйство и вопросы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в страны Европейского Союза.
Напомним, правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага, поскольку вся российская сельскохозяйственная продукция может быть заменена товарами из Украины.
В свою очередь Дональд Туск заявил, что Польша "тщательно" проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских пищевых продуктов и не исключил, что их страна предпримет соответствующие шаги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.