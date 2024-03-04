Польша будет призывать Еврокомиссию к комплексным санкциям против сельхозпродукции РФ и Беларуси

Как отмечает издание, сегодня он представит такое предложение спикеру Сейма Шимону Головне.

"Сегодня, по возвращении из Вильнюса, я обращусь к спикеру Сейма в Варшаве с предложением принять резолюцию польского Сейма с призывом к Еврокомиссии ввести полные санкции в отношении сельскохозяйственной продукции, российских и белорусских пищевых продуктов", - сказал Туск.

Известно, что в Вильнюсе глава польского правительства встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Среди прочего, Политики обсудили сельское хозяйство и вопросы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в страны Европейского Союза.