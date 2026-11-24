Сили і засоби системи ППО задіяли через Центр повітряних операцій - Командування повітряного компонента. Підставою стали удари РФ по цілях в Україні із застосуванням засобів повітряного нападу.

"Дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення та захист польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих територій", - йдеться в повідомленні.

В Оперативному командуванні запевнили, що постійно стежать за розвитком ситуації. Підпорядковані сили залишаються в готовності до негайного реагування.

Чи піднімали в небо винищувачі, у повідомленні не уточнюють.