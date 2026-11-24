У ніч на 24 листопада Польща задіяла сили та засоби протиповітряної оборони через чергову повітряну атаку Росії на Україну. Військові називають ці кроки превентивними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в X.
Сили і засоби системи ППО задіяли через Центр повітряних операцій - Командування повітряного компонента. Підставою стали удари РФ по цілях в Україні із застосуванням засобів повітряного нападу.
"Дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення та захист польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих територій", - йдеться в повідомленні.
В Оперативному командуванні запевнили, що постійно стежать за розвитком ситуації. Підпорядковані сили залишаються в готовності до негайного реагування.
Чи піднімали в небо винищувачі, у повідомленні не уточнюють.
Нагадаємо, вранці 20 листопада поблизу польського населеного пункту Хмелек пролунав потужний вибух. Тоді у повітряний простір Польщі могла залетіти російська ракета, а мешканців Люблінського та Підкарпатського воєводств кілька разів попереджали про загрозу.
Того ранку Росія масовано вдарила по Україні ракетами та дронами. Внаслідок атаки загинули люди у Києві та Львові, у столиці пошкодили три мости, а на заході країни почалися аварійні відключення світла.
Як повідомляло РБК-Україна, під час того ж удару росіяни пошкодили об'єкти "Київводоканалу". У кількох районах столиці виникли перебої з водою.