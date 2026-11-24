В ночь на 24 ноября Польша задействовала силы и средства противовоздушной обороны из-за очередной воздушной атаки России на Украину. Военные называют эти шаги превентивными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X.
Силы и средства системы ПВО задействовали через Центр воздушных операций – Командование воздушного компонента. Основанием послужили удары РФ по целям в Украине с применением средств воздушного нападения.
"Действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение и защиту польского воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожающим территориям", - говорится в сообщении.
В оперативном командовании заверили, что постоянно следят за развитием ситуации. Подчиненные силы остаются в готовности к немедленному реагированию.
Поднимали ли в небо истребители, в сообщении не уточняют.
Напомним, утром 20 ноября вблизи польского населённого пункта Хмелек раздался мощный взрыв. В воздушное пространство Польши могла залететь российская ракета, а жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств несколько раз предупреждали об угрозе.
В то утро Россия массированно ударила по Украине ракетами и дронами. В результате атаки погибли люди в Киеве и Львове , в столице повредили три моста, а на западе страны начались аварийные отключения света.
Как сообщало РБК-Украина, во время того же удара россияне повредили объекты "Киевводоканала" . В нескольких районах столицы возникли перебои с водой.