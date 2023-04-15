Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України

"Уряд ухвалив рішення заборонити ввезення зерна та десятків інших видів продовольства з України до Польщі", - йдеться у заяві.

За його словами, країна готова вирішити питання зерна з України через міждержавну угоду.

Він додав, що про ухвалені рішення Польща поінформувала українську сторону і готова будь-якої миті, можливо, найближчими днями розпочати переговори щодо врегулювання цього питання у вигляді міждержавної угоди. Качинський додав, що йдеться про фундаментальні речі.

Позиція України

"Міністерство аграрної політики та продовольства України шкодує про прийняття польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що рішення польської сторони суперечать домовленостям.

"Тиждень тому ми погодили, що 4 культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом. Цього тижня ми досягли низки домовленостей для розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі сільського господарства та вирішення проблем логістики і погодили текст Меморандуму про взаєморозуміння", - додали у Мінагрополітики.

Україна пропонує найближчими днями узгодити з польською стороною новий Меморандум про взаєморозуміння, який враховуватиме інтереси України та Польщі в дусі конструктивного надійного ефективного співробітництва для обох країн і належним чином врегулює питання транзиту сільськогосподарської продукції територією Польщі.