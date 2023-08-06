Польща виявила витік на ділянці трубопроводу "Дружба", що йде до Німеччини
Польща припинила відвантаження нафти через частину західної ділянки трубопроводу "Дружба", якою нафту спрямовують до Німеччини, після того, як було виявлено витік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Польський оператор трубопроводу PERN повідомив, що відвантаження нафти припинено однією з двох ліній.
При цьому причина витоку поки не відома і розслідується.
За словами оператора, інші об'єкти "Дружби", включно з ділянкою в Померанії, яку використовують для перекачування сирої нафти в Німеччину, що надходить у танкерах, працюють у нормальному режимі.
PERN планує відновити перекачування нафти у вівторок вранці.
Польські нафтопереробні заводи отримують нафту, і ситуація не впливає на доступ водіїв до палива, за словами оператора трубопроводу.
Трубопровід "Дружба"
Єдина система магістральних нафтопроводів "Дружба" - один із найбільших і найпотужніших у світі нафтопровід із пропускною спроможністю 2 млн барелів на добу. Побудований для транспортування нафти з Росії до країн Центральної та Західної Європи.
Раніше Польща закликала Німеччину запровадити санкції ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба".
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