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Польща виявила витік на ділянці трубопроводу "Дружба", що йде до Німеччини

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Неділя 06 серпня 2023 17:09
Польща виявила витік на ділянці трубопроводу "Дружба", що йде до Німеччини Фото: Польща виявила витік на ділянці трубопроводу "Дружба" (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Польща припинила відвантаження нафти через частину західної ділянки трубопроводу "Дружба", якою нафту спрямовують до Німеччини, після того, як було виявлено витік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Польський оператор трубопроводу PERN повідомив, що відвантаження нафти припинено однією з двох ліній.

При цьому причина витоку поки не відома і розслідується.

За словами оператора, інші об'єкти "Дружби", включно з ділянкою в Померанії, яку використовують для перекачування сирої нафти в Німеччину, що надходить у танкерах, працюють у нормальному режимі.

PERN планує відновити перекачування нафти у вівторок вранці.

Польські нафтопереробні заводи отримують нафту, і ситуація не впливає на доступ водіїв до палива, за словами оператора трубопроводу.

Трубопровід "Дружба"

Єдина система магістральних нафтопроводів "Дружба" - один із найбільших і найпотужніших у світі нафтопровід із пропускною спроможністю 2 млн барелів на добу. Побудований для транспортування нафти з Росії до країн Центральної та Західної Європи.

Раніше Польща закликала Німеччину запровадити санкції ЄС щодо польсько-німецької ділянки нафтопроводу "Дружба".

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