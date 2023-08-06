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Польша выявила утечку на участке трубопровода "Дружба", идущего в Германию

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Воскресенье 06 августа 2023 17:09
Польша выявила утечку на участке трубопровода "Дружба", идущего в Германию Фото: Польша выявила утечку на участке трубопровода "Дружба" (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Польша прекратила отгрузку нефти через часть западного участка трубопровода "Дружба", по которому нефть направляется в Германию, после того как была обнаружена утечка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Польский оператор трубопровода PERN сообщил, что отгрузка нефти прекращена по одной из двух линий.

При этом причина утечки пока не известна и расследуется.

По словам оператора, другие объекты "Дружбы", включая участок в Померании, который используется для перекачки сырой нефти в Германию, поступающей в танкерах, работают в нормальном режиме.

PERN планирует возобновить перекачку нефти во вторник утром.

Польские нефтеперерабатывающие заводы получают нефть, и ситуация не влияет на доступ водителей к топливу, по словам оператора трубопровода.

Трубопровод "Дружба"

Единая система магистральных нефтепроводов "Дружба" - один из крупнейших и мощнейших в мире нефтепровод с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки. Построен для транспортировки нефти из России в страны Центральной и Западной Европы.

Ранее Польша призвала Германию ввести санкции ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода "Дружба".

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