Польща висунула вимоги Україні щодо ордену Зеленського
Варшава вимагає від Києва скасувати рішення щодо почесної назви "Героїв УПА" для підрозділу ССО. В іншому випадку у президента Володимира Зеленського можуть забрати найвищу польську нагороду.
Про це заявив керівник Управління міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Позиція польської сторони
За словами Пшидача, наразі "м’яч на боці України", і польська сторона вважає такий підхід цілком справедливим. Офіційна Варшава очікує від Києва реальних кроків для покращення двосторонніх відносин.
"Українська сторона має час належним чином проаналізувати цінність своїх відносин з Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити для покращення цих відносин. Ми вважаємо це справедливим підходом", - наголосив він.
Причиною дипломатичного напруження стало рішення України назвати один із військових підрозділів на честь УПА, що викликало значне обурення у польському суспільстві. Багато поляків відчувають розчарування через такий крок після всієї допомоги, яку Польща надала українцям у останні роки.
Коли ухвалять рішення про орден
Пшидач припустив, що Україна ще має можливість переглянути своє рішення. Якщо ж реакції не буде, президент Польщі ухвалить відповідні подальші кроки.
"Якщо це не зустріне позитивної реакції з української сторони, що наразі очевидно, оскільки бракує реальних дій та жестів, процедура зрештою завершиться рішенням президента. Президент прийме рішення з цього питання швидше, ніж пізніше", - підсумував керівник Управління міжнародної політики.
Перед цим відбулося засідання кавалерів Ордену Білого Орла, де обговорювали відзнаку Володимира Зеленського, і учасники зустрічі передали свої висновки президенту України.
Скандал через УПА
Нагадаємо, дипломатична напруга між країнами спалахнула після того, як президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА".
Це рішення викликало жорстку реакцію Варшави - президент Польщі Кароль Навроцький назвав такий крок свідченням неготовності Києва до вступу в ЄС і заявив про намір позбавити Зеленського найвищої державної нагороди республіки.
Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський офіційно назвав дії української сторони помилкою і наголосив, що Варшава очікує від України виправлення цієї ситуації.
Історична суперечка спровокувала й внутрішньополітичний скандал у самій Польщі, коли заступник міністра науки Анджей Шептицький порівняв бійців УПА з польським антикомуністичним підпіллям.
Через цю заяву в офісі Дуди зажадали негайної відставки чиновника. Водночас в українському МЗС назвали неприпустимими такі нападки на Шептицького та закликали польських політиків утримуватися від дій, які суперечать європейським цінностям.