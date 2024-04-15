"Польща не вирішить проблему сама": Дуда запропонував рішення зернового питання з Україною

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував розв'язання зернового питання з Україною, наголосивши, що Варшава не зможе сама вирішити проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Нам потрібно розв'язати цю проблему (зернове питання, - ред.), але Польща не зможе розв'язати її самостійно, бо якби ми спробували обмежити потік української продукції до Європейського союзу, ми б порушили правила Співтовариства", - заявив він.

Дуда наголосив, що проблема зернового питання має бути вирішена на політичному рівні.

"Тому Брюссель має знайти умови, які також захистять країни-члени від ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні. Ця проблема має бути вирішена на політичному рівні", - заявив він.