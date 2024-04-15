"Польша не решит проблему сама": Дуда предложил решение зернового вопроса с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда преложил решение зернового вопроса с Украиной, подчеркнув, что Варшава не сможет сама решить проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Нам нужно решить эту проблему (зерновой вопрос, - ред.), но Польша не сможет решить ее самостоятельно, потому что если бы мы попытались ограничить поток украинской продукции в Европейский союз, мы бы нарушили правила Сообщества", - заявил он.

Дуда подчеркнул, что проблема зернового вопроса должна быть решена на политическом уровне.

"Поэтому Брюссель должен найти условия, которые также защитят страны-члены от ситуации, в которой мы находимся сегодня. Эта проблема должна быть решена на политическом уровне", - заявил он.