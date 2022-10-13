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"Газпром" може втрати свою частку в польській ділянці газопроводу "Ямал-Європа"

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Четвер 13 жовтня 2022 16:10
"Газпром" може втрати свою частку в польській ділянці газопроводу "Ямал-Європа" Фото: "Газпром" може втрати свою частку в польській ділянці газопроводу "Ямал-Європа" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Польща розглядає можливість введення тимчасового управління в компанію, де "Газпрому" належить майже половина акцій. Компанія є власником польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства розвитку і технологій Польщі Вальдемара Буди.

"Зробивши це, ми першими у Європі повністю заберемо акції Газпрому в організації такого типу", - заявив Буда.

Питання введення тимчасового управління в EuRoPol Gaz виникло одразу, як Польща зробила аналогічні заходи в компанії Novatek Green Energy. Вона є "дочкою" російської групи "Новатек", яка забезпечувала зрідженим газом кілька десятків гмін у Польщі.

"Ми використовуємо тут законні права, які набрали чинності лише кілька тижнів тому", - сказав міністр.

Буда заявив, що це інструмент, який дозволить регулювати ситуацію на підприємствах із російським капіталом, які з тієї чи іншої причини, наприклад у державних інтересах чи для збереження робочих місць, мають продовжувати працювати. Тому він не виключає аналогічного кроку щодо EuRoPol Gaz.

Цей газопровід не працює на транзит російського газу з весни 2022 року. Представник польського уряду з питань енергетики Пьотр Наїмський казав, що він використовуватиметься для транспортування газу територією Польщі та зможе слугувати для відправлення газу з Німеччини до Польщі.

Нагадаємо, що ще весною прокачування газу по трубопроводу "Ямал-Європа" впала до нуля.

Також у "Газпромі" пригрозили Молдові розірвати контракт щодо постачань газу.

Раніше стало відомо, що Угорщина домовилася з "Газпромом" про відстрочення платежів за газ.

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