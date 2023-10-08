Польща вирішила евакуювати своїх громадян з Ізраїлю

Яблонський зазначив, що сьогодні літак для евакуації поляків вилетить з Варшави та прибуде до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві увечері.

транспортні літаки C-130 Herculesпотреби кількість літаків збільшать.

Окрім того, міністр зазначив, що наразі

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни вони проникли на територію невеликого міста Сдероту в Південному окрузі.

До вечора ізраїльські військові повернули контроль над більшою частиною території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей. У МЗС України підтвердили загибель двох українок.

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