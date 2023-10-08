UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща вирішила евакуювати своїх громадян з Ізраїлю

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща вирішила направити літак для евакуації своїх громадян з Ізраїлю після нападу терористичного угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака та заступника міністра закордонних справ Польщі Павела Яблонського, яких цитує RMF FM.

Яблонський зазначив, що сьогодні літак для евакуації поляків вилетить з Варшави та прибуде до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві увечері.

транспортні літаки C-130 Herculesпотреби кількість літаків збільшать.

Окрім того, міністр зазначив, що наразі 

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни вони проникли на територію невеликого міста Сдероту в Південному окрузі.

До вечора ізраїльські військові повернули контроль над більшою частиною території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей. У МЗС України підтвердили загибель двох українок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаІзраїль