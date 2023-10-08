Польща вирішила евакуювати своїх громадян з Ізраїлю

Польща вирішила направити літак для евакуації своїх громадян з Ізраїлю після нападу терористичного угруповання ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Маріуша Блащака та заступника міністра закордонних справ Польщі Павела Яблонського, яких цитує RMF FM.
Яблонський зазначив, що сьогодні літак для евакуації поляків вилетить з Варшави та прибуде до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві увечері.
транспортні літаки C-130 Herculesпотреби кількість літаків збільшать.
Окрім того, міністр зазначив, що наразі
Вчора терористи ХАМАС атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни вони проникли на територію невеликого міста Сдероту в Південному окрузі.
До вечора ізраїльські військові повернули контроль над більшою частиною території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.
Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей. У МЗС України підтвердили загибель двох українок.
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