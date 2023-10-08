RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша решила эвакуировать своих граждан из Израиля

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша решила направить самолет для эвакуации своих граждан из Израиля после нападения террористической группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака и замминистра иностранных дел Польши Павела Яблонского, которых цитирует RMF FM.

Яблонский отметил, что сегодня самолет для эвакуации поляков вылетит из Варшавы и прибудет в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве вечером.

транспортных самолета C-130 Hercules необходимости количество самолетов увеличат.

Кроме того, министр отметил, что в настоящее время

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера террористы ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны они проникли на территорию небольшого города Сдероту в Южном округе.

До вечера израильские военные вернули контроль над большей частью территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек. В МИД Украины подтвердили гибель двух украинок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаИзраиль