Польша решила эвакуировать своих граждан из Израиля

Яблонский отметил, что сегодня самолет для эвакуации поляков вылетит из Варшавы и прибудет в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве вечером.

транспортных самолета C-130 Hercules необходимости количество самолетов увеличат.

Кроме того, министр отметил, что в настоящее время

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера террористы ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны они проникли на территорию небольшого города Сдероту в Южном округе.

До вечера израильские военные вернули контроль над большей частью территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек. В МИД Украины подтвердили гибель двух украинок.

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