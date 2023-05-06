Польща вимагатиме від ЄС санкцій проти імпорту сільгосппродукції Росії
Польща вимагатиме від Європейського союзу запровадження санкцій проти імпорту сільгосппродукції Росії до Європи.
Про це заявив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош, пише РБК-Україна з посиланням на PAP.
Як відзначив Садош, неприпустимо дозволяти Росії імпортувати сільськогосподарську продукцію в ЄС під приводом нібито продовольчої безпеки.
"Ми вважаємо, що санкції щодо російської сільськогосподарської продукції повинні бути введені негайно, хоча б через проблеми, пов'язані з імпортом української продукції до ЄС. Наразі Європі не загрожує розрив ланцюга постачання сільськогосподарської продукції. Навіть навпаки. У нас є проблема з надлишками. Ми зараз вирішуємо проблему зі значно збільшеним імпортом сільськогосподарської продукції з України", - заявив представник Варшави при ЄС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Politico, Європейська комісія має намір запропонувати свій 11-й пакет санкцій проти Росії найближчими днями.
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