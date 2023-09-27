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Польща вимагає від України відкликати позов до СОТ щодо незаконної заборони імпорту зерна

Фото: Польща незадоволена скаргою України до СОТ на незаконне рішення (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща хоче, аби Україна відкликала позов, який подала до Світової організації торгівлі щодо заборони імпорту агропродукції країнами Східної Європи.

Про це заявив міністр агрополітики України Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Сольський після онлайн-зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Робертом Телусом повідомив, що сторони обговорили план дій України щодо експорту аграрної продукції в Польщу. Зокрема, процедуру видачі ліцензій агропідприємцям від українського уряду.

"Польський міністр наголосив на важливості переговорів і зауважив, що уряд вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам. В польському уряді обговорюють це питання, зокрема, визначають, хто буде погоджувати чи не погоджувати видачу таких ліцензій", - йдеться в повідомленні Мінагрополітики України.

Позов до СОТ

Нагадаємо, що 15 вересня Єврокомісія скасувала тимчасові обмеження експорту української агропродукції до п'яти країн ЄС. Водночас Польща, Словаччина та Угорщина всупереч цьому рішенню ввели односторонню заборону на продукцію з України.

Після цього Україна 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через незаконну заборону на імпорт зерна.

Водночас Україна ввела ліцензування експорту чотирьох культур (кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця)  до п’яти країн Східної Європи. Експорт до цих країн почнеться тільки після їхньої згоди.

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