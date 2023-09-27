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Польша требует от Украины отозвать иск в ВТО по поводу незаконного запрета импорта зерна

Фото: Польша недовольна жалобой Украины в ВТО на незаконное решение (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Польша хочет, чтобы Украина отозвала иск, который подала во Всемирную торговую организацию относительно запрета импорта агропродукции странами Восточной Европы.

Об этом заявил министр агрополитики Украины Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Сольский после онлайн-встречи с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом сообщил, что стороны обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу. В частности, процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства.

"Польский министр отметил важность переговоров и отметил, что правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. В польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий", - говорится в сообщении Минагрополитики Украины.

Иск к ВТО

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия отменила временные ограничения экспорта украинской агропродукции в пять стран ЕС. Польша, Словакия и Венгрия вопреки этому решению ввели односторонний запрет на продукцию из Украины.

После этого Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за незаконного запрета на импорт зерна.

В то же время Украина ввела лицензирование экспорта четырех культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в пять стран Восточной Европы. Экспорт в эти страны начнется только после их согласия.

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Всемирная торговая организацияПольша