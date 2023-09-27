Польша требует от Украины отозвать иск в ВТО по поводу незаконного запрета импорта зерна

Сольский после онлайн-встречи с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом сообщил, что стороны обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу. В частности, процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства.

"Польский министр отметил важность переговоров и отметил, что правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. В польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий", - говорится в сообщении Минагрополитики Украины.

Иск к ВТО

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия отменила временные ограничения экспорта украинской агропродукции в пять стран ЕС. Польша, Словакия и Венгрия вопреки этому решению ввели односторонний запрет на продукцию из Украины.

После этого Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за незаконного запрета на импорт зерна.

В то же время Украина ввела лицензирование экспорта четырех культур (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) в пять стран Восточной Европы. Экспорт в эти страны начнется только после их согласия.