Польща викликає посла РФ "на килим" через перехоплення свого літака російським Су-35

До міністерства закордонних справ Польщі викликали посла РФ Сергія Андреєва. Причиною тому став інцидент над Чорним морем, коли винищувач росіян перехопив польський літак.
Про це написав речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна в Twitter, передає РБК-Україна.
Посол також заявив, що Польща рішуче засуджує
Нагадаємо, 5 травня поблизу повітряного простору Румунії винищувач росіян Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet під час здійснення польоту над Чорним морем. У Прикордонній службі Польщі розповіли, що російський літак мало не врізався у польський.
Після чого інцидент із російським винищувачем у Варшаві назвали спланованою провокацією Росії.
Також НАТО у відповідь підвищив готовність підрозділів повітряного патрулювання над Чорним морем.
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