Польща виграла бронзу ЧС-2025 з волейболу, обігравши Чехію

Як Польща та Чехія підійшли до півфіналу

Обидві команди підійшли до поєдинку за "бронзу" після поразо у півфінальних матчах: Польща поступилася Італії, а Чехія - Болгарії.

Матч за третє місце на ЧС-2025 став першою очною зустріччю цих збірних з 2023 року. Тоді на груповому етапі чемпіонату Європи перемогу в трьох сетах здобула збірна Польщі.

Для збірної Чехії вихід до матчу за бронзові нагороди - це топ-результат за останні 55 років. Востаннє ще Чехословаччина у 1970 році грала в матчі за третє місце, де поступилася Японії 0:3.

Перебіг "бронзового" поєдинку

Польща впевнено розпочала матч, вигравши першу партію з рахунком 25:18.

У другому сеті поляки продовжували лідирувати, однак Чехія здійснила камбек і змогла вирвати перемогу - 25:23, зрівнявши рахунок за сетами.

Проте далі ініціативою знову заволоділа збірна Польщі. Третя партія завершилася на їхню користь з мінімальною перевагою - 25:22.

У вирішальному четвертому сеті, завдяки серії з чотирьох поспіль набраних очок, поляки забезпечили собі перевагу та довели матч до перемоги - 25:21.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став догравальник збірної Польщі Вільфредо Леон, який набрав 25 очок.

Четверта медаль поспіль для Польщі

Ця "бронза" стала для збірної Польщі нагородою на четвертому чемпіонаті світу поспіль. На попередніх трьох світових першостях поляки незмінно грали у фіналі, здобувши дві золоті та одну срібну медалі.

Востаннє без нагород ЧС Польща залишалася у 2010 році, коли посіла роздільне 13-те місце.