Польща видворила з країни росіянина за співпрацю зі спецслужбами Кремля

Агентство внутрішньої безпеки і прикордонна служба Польщі видворили росіянина, підозрюваного у співпраці зі спецслужбами Кремля. Це сталося ще 1 грудня.

Про це заявило Управління національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Agencja Prasowa .

"Під час виконання своїх статутних обов'язків органом внутрішньої безпеки виявлено громадянина Російської Федерації, підозрюваного у співпраці та зв'язках із російськими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

Росіянин, який проживає в Польщі, перебував у Бидгощі. У відомстві повідомили, що 2023 року під Бидгощем також було виявлено ще двох іноземців, які, можливо, вели шпигунську діяльність на користь Росії та Білорусі.

У заяві відомства національної безпеки зазначається, що ці дії Агентства внутрішньої безпеки є ще одним доказом ефективної нейтралізації діяльності спецслужб Росії проти Польщі.

Російські шпигуни в Польщі

Нещодавно повідомлялося, що в Польщі висунули звинувачення 16 особам, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на російські спецслужби.

У серпні Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох шпигунів групи "Вагнера". Вони поширювали пропаганду в Кракові та Варшаві.

Також Окружний суд Гданська визнав винним 44-річного громадянина України у шпигунстві на користь Росії.