ua en ru
Вт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща видворила з країни росіянина за співпрацю зі спецслужбами Кремля

Польща, Вівторок 12 грудня 2023 19:58
UA EN RU
Польща видворила з країни росіянина за співпрацю зі спецслужбами Кремля Архівне фото: Польща видворила з країни росіянина (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Агентство внутрішньої безпеки і прикордонна служба Польщі видворили росіянина, підозрюваного у співпраці зі спецслужбами Кремля. Це сталося ще 1 грудня.

Про це заявило Управління національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Польщі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Agencja Prasowa.

"Під час виконання своїх статутних обов'язків органом внутрішньої безпеки виявлено громадянина Російської Федерації, підозрюваного у співпраці та зв'язках із російськими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

Росіянин, який проживає в Польщі, перебував у Бидгощі. У відомстві повідомили, що 2023 року під Бидгощем також було виявлено ще двох іноземців, які, можливо, вели шпигунську діяльність на користь Росії та Білорусі.

У заяві відомства національної безпеки зазначається, що ці дії Агентства внутрішньої безпеки є ще одним доказом ефективної нейтралізації діяльності спецслужб Росії проти Польщі.

Російські шпигуни в Польщі

Нещодавно повідомлялося, що в Польщі висунули звинувачення 16 особам, які входили до шпигунської мережі. Вона могла працювати на російські спецслужби.

У серпні Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох шпигунів групи "Вагнера". Вони поширювали пропаганду в Кракові та Варшаві.

Також Окружний суд Гданська визнав винним 44-річного громадянина України у шпигунстві на користь Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Польща
NEWS
Умєров поставив крапку у питанні відставок у командуванні ЗСУ
Умєров поставив крапку у питанні відставок у командуванні ЗСУ
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік